Firefox Focus – fookus turvalisel internetil

Kuidas siis surfata netis nii, et jälgi ei jääks?

Google Chrome’l on pealtnäha salajane Incognito akna avamise võimalus, kuid see peidab otsinguajalugu vaid teiste seadme kasutajate silmade eest, teenusepakkujad saavad oma osa endiselt kätte. Toimiva lahenduse on välja töötanud tuntud brauserilooja Mozilla oma Firefox Focusega, mille eesmärgiks on anda kasutajatele kontroll nende netis veedetud tegevuste näitamise või varjamise eest. Äpp toodi välja iPhone’le ja iPadile eelmise aasta lõpus, peale mida sai see kiiresti populaarseks ja hinnatuks. Nüüd on Focus saadaval ka Androidiga seadmetele.

