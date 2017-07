Level1 podcast küsib: Millised olid Sinu Steami suvemüügi ostud?

Sten, Martin ja Margus üritavad suure suvepõua tühjadelt väljadelt kokku koguda need vähesed uudisnupud, mis oma pea jahedatest urgudest välja pistavad. Lisaks räägitakse kaklusmängust Tekken 7, klassikalisest tulistamismärulist Serious Sam 2 ning üritatakse aru saada, et mis kujuga see meie maakera ikkagi on.