Video: uus tehnoloogia võib muuta libauudised õigetest peaaegu eristamatuks

Põhimõtteliselt suudab tööriist muuta helifailid realistlikeks suu liigutusteks ja pookida need video külge. Lõpptulemuseks on video, kus inimene ütleb näiliselt midagi, mida ta tegelikult (vähemalt sellel hetkel) ei öelnud.

Siin on näide:

Keerukate algoritmide poolt genereeritud huulte sünkroniseerimine ei ole küll täiuslik, kuid on siiski üpris veenev. Barack Obamat kasutasid teadlased selle pärast, et temast on saadaval palju kõrge resolutsiooniga vdeomaterjali, mis muudab tehisnärvivõrgu (bioloogilise aju eeskujul ehitatud arvutuslik arhitektuur) treenimise lihtsamaks.

Endise USA presidendi suu liigutuste täpseks uurimiseks läks vaja 17 tunni jagu videomaterjali, ütles projekti kallal töötav Ira Kemelmacher väljaandele The Verge. Tulevikus võib aga hakkama saada juba nelja tunniga.

Oma tööga loodavad teadlased parandada selliseid videotööriistu nagu Skype. Taolised algoritmid aitaks parandada video kvaliteeti halva ühenduse korral ja säästa näiteks mobiilset internetti, sest video on võimalik häälele juurde genereerida.

Teisest küljest võib taolise tehnoloogia levimine panna aluse revolutsioonile propagandas ja infosõdades. Libauudised võivad muutuda kordades veenvamaks. Mis veel hullem: kui selline tehnoloogia kombineerida näiteks hääle sünteesimisega, mis suudab üksikute heli näidiste põhjal luua inimhäält, siis võib meid ees väga kõhedust tekitav ajajärk.

Washingtoni Ülikooli teadlased on küll rõhutanud, et libauudiste arendamine pole absoluutselt nende eesmärk, kuid tehnoloogiad kipuvad levima. Kui see, mis nad lõid, peaks sattuma valedesse kätesse, võivad sellel olla tõsised tagajärjed seadusandlusele, poliitikale, inimõiguste kaitsmisele ja rahvusvahelistele suhetele.