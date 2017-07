Fotod ja video: tõeline Ameerika laev valmistub autosõuks

Lõpuks kestis kogu projekt kuus aastat ja läks maksma peaaegu 80 000 eurot. Ent selle eest on autot ka palju: rohkem kui 2 meetrit laia ja 5,7 meetrit pikka «laeva» tõmbab edasi 8,2-liitrine mootor. Cadillaci logo kõrval on krooniks ka must number, mis tõendab, et auto on originaalkorras, suisa 99,1 protsendi ulatuses.

Selle suve tähtsaim sõit viib «ratastel diivani» koos auto hooldaja Kaidar Nurgaga aga Haapsallu, kus algab American Beauty Car Show 2017 – üritus, milleks on autoomanikud valmistunud terve talve, mõnel juhul aga isegi aastaid.