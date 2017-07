Milline on keskmine mänguriarvuti?

Steami arendav kompanii Valve avalikustas oma kasutajate riist- ja tarkvarauuringu 2017. aasta juuni seisuga. Sellelt selgub, et AMD hiljuti müüki paisatud Ryzeni protsessorid ei ole suutnud kõigutada Inteli positsiooni, vaid seda isegi veidi suurendanud. Võrreldes käesoleva aasta veebruarikuuga on AMD protsessorite kasutajate hulk langenud 2.88%, moodustades nüüd 19.01% kasutajatest, seevastu Inteli võimulolek on suurenenud 2,83% ning on jõudnud 80.9%. 4-tuumalised protsessorid on 52.59% suuruses ülekaalus.

Ka graafikakaartide kasutuses ei ole oodatud muutusi toimunud. 63.61% mängijatest kasutab Nvidia graafikakaarti, populaarseimaks Direct X 12 graafikakaardiks on aga GTX 1060. Inteli integreeritud graafikakaarti kasutab tervelt 15.54%. Pole ilmselt kellelegi üllatuseks, et kõige populaarsemaks resolutsiooniks on 1920 x 1080, mis helendab vastu 48.77% Steami kasutajatele. 3840 x 2160 ehk 4k resolutsiooni kasutab 0.86% mänguritest.

Windowsi operatsioonisüsteem jooksutab 96.24% mängurite arvuteid, võrdluseks näiteks Apple OSX on kõigest 2.95% masinatest. Kõige populaarsemaks operatsioonisüsteemiks on 64-bitine Windows 10 versioon, mida kasutab veidi üle poole mängijatest, teisel kohal on Windows 7. Meelis VR-seadmeks on Valve’i enda poolt toodetav HTC Vive, mida omab 0.23% kasutajatest.