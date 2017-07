Eestisse jõudis kindlustus nutitelefonile

«Nutitelefonide kindlustamine on olnud tänaseni Eesti turu väiksuse tõttu üsna kulukas,» rääkis INZMO Eesti tegevjuht Raul Järve. Maakleri sõnul oli Eestis siiani võimalik kindlustada nutitelefoni vaid ostuhetkel ja väheste telefonimüüjate juures.

Oma mobiiltelefoni kindlustamiseks tuleb sisestada INZMO rakenduses nutitelefoni tootja, mudel ja IMEI-kood ning pärast tingumistega tutvumist ja esimese kuumakse tasumist ongi leping sõlmitud.

Kindlustusjuhtumi korral toimetab kuller kliendile asendustelefoni ning viib kahjustatud telefoni remonti. Transpordiga seotud kulusid kliendilt ei küsita.

«Teeme Helvetiaga koostööd mitmes Euroopa riigis ning see võimaldab tuua Eesti inimesteni väga taskukohase kindlustuse hinna,» rääkis Järve. Ta lisas, et kindlustuse kuumaksed algavad neljast eurost.

Seni pole Eestis eraldi nutitelefonide kindlustusvõimalust olnud. If Kindlustus pakub koostöös Tele 2 ja Elisaga seadmekindlustust, kuid see kehtib ainult uutele telefonidele. Kindlustuse saab telefoniostja võtta ostuhetkel. Küll aga on erinevad mobiilioperaatorite kindlustustingimused.

Kindlustusseltsi Ergo sõnul ka neil eraldi nutitelefone kindlustada ei saa, küll aga on neid kindlustatud koos kodukindlustusega koduse vara kaitse alt.