Honda kutsub süttiva aku tõttu tagasi üle miljoni auto

Jaapani autofirma teatas eile, et kutsub USAs tagasi ligi 1,2 miljonit Honda Accordi, mille väljalaskeaasta jääb vahemikku 2013–2016, vahendab CNN Money.

Ettevõte otsustas selle sammu kasuks pärast mitut kaebust, kus anti teada, et auto akusensorid süütavad mootori. Honda märkis autode tagasikutsumise teates, et aku sensorid, mis annavad juhile teada, kui mootoris on mingi viga, ei pruugi olla piisavalt hästi isoleeritud niiskuse vastu.

Seetõttu võib mõni aine, näiteks teesool, sattuda sensoritesse ja seeläbi põhjustada lühiseid, mis võivad lõppeda mootori süttimisega. Honda kinnitas, et neile teadaolevalt ei ole selle rikke tõttu keegi veel viga saanud.

Hondal on varasemaltki tulnud USA turul ette suures mahus autode tagasikutsumist, kui selgus, et miljonitel autodel olid kasutusel plahvatavad Takata turvapadjad. Toona oli tegemist suurima autode tagasikutsumisega USA ajaloos üleüldse.

Alles selle nädala alguses andis autofirma teada surmajuhtumist, mis oli tingitud plahvatavast turvapadjast. See lisandus senisele 12 surmajuhtumile USAs ja mitmele mujal maailmas.

Autofirma ütles, et annab Accordide akuveast USA autoomanikele teada hiljemalt selle kuu lõpuks.