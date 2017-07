Saksamaa ja Prantsusmaa hakkavad koos arendama uut hävituslennukit

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ühisavaldus 13. juunil toimunud pressikonverentsil märgib olulisi muudatusi maailma geopoliitikas.

Ühest küljest on tegu sõnumuga Euroopa senisele juhtivale militaarjõule Suurbritanniale, kes otsustas Euroopa Liidust lahkuda. Prantsusmaa ja Saksamaa näitavad, et Euroopa võib olla tugev ka ilma nendeta. Kõige vähem rõõmustab see aga Briti suurimat kaitsetöösturit BAE Systems.

Teisest küljest võib see vähendada ka Euroopa nõudlust USA viienda generatsiooni varghävitaja F-35 järgi, mida Ühendriigid üritava oma liitlastele müüa, et selle üüratuid kulusid alla saada.

Tegu võib olla märgiga ka sellest, et Euroopa ja USA kaitsetööstused hakkavad üksteisest kaugemale triivima. Euroopa sisesed militaarsidemed tugevnevad, kuid kõrvale jäetud Britid sõlmivad ilmselt veelgi tihedamad sidemed Ühendriikidega. Suurbritannia on juba praegu üks suurimaid F-35 ostjaid.

Midagi täpsemalt uuest süsteemist veel teada ei ole, kuid arenduse planeerimine algab juba 2018. aastal. Mõned eksperdid arvavad, et lennumasin võib saada ka võimekuse lennata ilma piloodita.

Berliin ja Pariis lubasid veel koos hakata looma ka järgmise generatsiooni Airbus Tiger ründehelikopterit ja taktikalisi õhk-maa tüüpi rakette. Ühishankeid plaanitakse teha tankidele ja suurtükkidele.

Allikas: Reuters