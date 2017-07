EL tahab piirata tööandjate võimalusi nuhkida sotsiaalmeedias tööle kandideerijate järele

Suunised näevad ette, et tööandja peab tööle kandideerijale enne tema sotsiaalmeedia konto külastamist teada andma, et ta seda teha kavatseb, vahendab CNN Money. See käib nii Facebooki, Instagrami, Snapchati, Twitteri kui ka LinkedIni konto kohta.

Kui tööle kandideerija ei näe seda teadet, siis võib tööandja tegevust tema sotsiaalmeedia kontol lugeda Euroopas kehtivate andmekaitseseaduste järgi ebaseaduslikuks. Ka on tööandjal keelatud kasutada sotsiaalmeediast saadud infot tööle kandideerija töökohale sobivuse hindamiseks, välja arvatud juhul, kui see on ametit arvestades tõesti vajalik ja asjakohane.

Suunistes on muuhulgas kirjas, et tööandjad võivad oma töötajatele jagada Fitbiti-sarnaseid sammulugejaid, aga neil on keelatud koguda andmeid, mida nutiseade töötaja kohta salvestab. Ka ei tohi nad väljastada töötajaga seotud andmeid kolmandale osapoolele.

Lisaks ei tohi tööandjad jagada klientidele liiga palju infot oma töötaja kohta. Näiteks pakifirma võib kliendile teada anda, millal kuller talle paki toob, aga ei tohi teatele lisada oma töötaja nime ega pilti.

ELis kehtestatakse terve rida uusi andmekaitseregulatsioone 2018. aasta mais. Nendega reguleeritakse muuhulgas nii droonide kui ka isejuhtivate sõidukite kasutamine. Ka täiendatakse nendega üksikisikuõigusi -just nende andmete jagamise osas. Ettevõtted, kes ei pea neist kinni, seisavad silmitsi trahviga, mis võib küündida kuni nelja protsendini nende aastakäibest.

Kuigi ELi suunised tööandjatele käivad ennekõike juba kehtivate seaduste kohta, on nad koostatud selliselt, et neid saaks järgida ka pärast uute regulatsioonide kehtestamist. Suunised on osa mahukast dokumendist, mis selgitavad lahti andmekaitseseadusi, millega ELi liikmesriikide tööandjad peavad arvestama.

Need suunised võivad muuta ka ettevõtete seniseid töölevõtupraktikaid, kuna uuringud näitavad, et tööandjad kasutavad järjest enam sotsiaalmeediat, kogumaks infot tööle kandideerijate kohta.

Näiteks USAs kasutab 70 protsenti tööandjatest sotsiaalmeediat töölevõtmisel, selgus 2300 Ameerika personalijuhi hulgas läbiviidud uuring.