Apple leidis Lätist veel ühe ametliku edasimüüja

«Oleme täheldanud kallimate telefonide, sealhulgas iPhone'ide, nõudluse kasvu ning neist on saamas Bite klientide seas populaarseimad mudelid,» rääkis Bite Latvija juht Kaspars Buls.

Tema sõnul selgus kevadel läbiviidud küsitlusest, et neid telefone kasutatakse laialdaselt ärikeskkonnas ja noorte seas. «Oleme kindlad, et lähedasem koostöö tootjaga lubab parandada kliendikogemust ja tõsta nende nutitelefonide müüki,» on Buls veendunud.

Bite teatel on nõudlus iPhone'ide järgi kasvanud – viimase kolme aasta jooksul on see kasvanud 96 protsenti ja iPhone'id moodustavad Bite müüdud telefonidest 15 protsenti. Ettevõte plaanib müüki kasvatada 30 protsendini selle aasta lõpuks.

Lätis on mobiilioperaatoritest Apple'i partnerid veel LMT, alates 2008 aastast, ning Tele2, alates 2016. aastast.