Briti ettevõtja: Brexit toob kaasa e-residente kasvu

Briti ja USA väljaanded kirjutasid kuu alguses sellest, kuidas Briti ettevõtjad on otsimas tagauksi, mille abil siiski Euroopa turule tegutsema jääda ning et Eesti e-riigi programm on üks sobivaimatest, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Brexit juhtub nii või teisiti, enam tagasiteed ei ole,» nentis digiturunduse valdkonnas töötav ettevõtja Dirk Singer, kellel on kaks ettevõtet, millest üks on just Brexiti tõttu loodud Eestisse.

«Kui Brexit teoks saab, suureneb kindlasti nii e-residentide kui ka ettevõtjate arv,» on Singer kindel, kuigi möönab, et isegi kui Eesti e-riigist kirjutavad maailmatasemel väljaanded, on huvi praegu veel leigepoolne.

Seni on britid kolme e-residentsuse programmi aasta jooksul loonud Eestis 86 ettevõtet, moodustades sellega 1153-st e-residendist veidi üle seitsme protsendi.

