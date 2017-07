Miks su iPhone’is vähe ruumi on ja mida selle vastu ette võtta?

Niisiis on sul 16 GB mahuga iPhone ja sa vaevled pidavas ruumihädas. Lahendus on ehk lihtsam, kui sa arvata võid – ruumipuuduses on süüdi rakendused. Ilmselt mängib oma osa ka telefoni sikutatud muusika ja tehtud fotod-videod, kuid ka rakenduste maht kasvab kiirelt ning vähimagi mõõdutundeta. Just nimelt, rakenduste maht aga mitte arv sinu telefonis. Näiteks kümne Apple’i rakendustepoe populaarseima rakenduse kogumaht on nelja aasta jooksul kasvanud 164 Mb pealt 1,9 GB-ni. See tähendab, et mahu kasv on olnud 1100%, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.