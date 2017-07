Kolkakülas on veel üks võimalus vabalevist lahkuvate kanalite vaatamiseks

Ettevõtte kinnitusel on nad oma 25 kanaliga telepaketi «Vaba Levi TV» üle õhu käima lükkama kus iganes Eesti piirkonnas. «Vaba» on see levi nähtavasti ulatuse mõttes, kuna tasuta seda muidugi ei pakuta.

Telepakett ise maksab küll vaid 4,99 eurot kuus, kuid selle kasutamiseks tuleb tellida ka alusühenuse kuutasu, mille hinnaks on 6,3 eurot kuus. Ja ka see pole veel kõik: teenuse tellimiseks tuleb tasuda ka 49 –eurone liitumistasu seadmete saamiseks, kui sellist summat kohe mitte välja käia, siis lisanudb renditasu 9,99 eurot kuus. Kokku tuleb seega minimaalselt püsitasuna välja käia 11,29 eurot ning internetiseadmete rendi korral ligi 21 eurot.

Võrdluseks: Starmani odavaim üle õhu leviv Zuum TV pakett maksab 6,99 eurot kuus. Telia MinuTV televiisorivariant maksab koos seadmete rendiga 8 eurot kuus, kuid TV3 vaatamiseks saab kasutada vaid Telia internetti, mille hind algab 19 eurost. Viasati odavaima paketi kuutasu koos seadmete rendiga on 13 eurot kuus.

Levikomi juhatuse liikme Peep Põldsammi sõnul tuleb aga arvestada sellega, et Starmani üle õhu teenustega ei ole tehniliselt võimalikud järelvaatamine, salvestamine, stopp-TV ega kodukino. «Ehk TV-teenuse funktsionaalsus on ka oluliselt meie teenusest väiksem,» märkis ta.

Levikomi uus pakett kõiki Eesti kanaleid, venekeelseid kanaleid ja samuti spordi-, muusika-, uudiste, laste- ning looduskanaleid. Enamusel Vaba Levi TV paketis olevatel kanalitel on järelvaatamise võimalus ning mitmed TV-kanalid edastatakse HD-resolutsiooniga.

Levikomi teenus toimib juhtmeta lairibavõrgu baasil. Kanal2 ja TV3 lahkuvad vabalevist 1. augustil. Kokku on kaabliühendusteta klientidel seega neli võimalust kõiki Eesti kanaleid ka mõne nädala pärast edasi vaadata.