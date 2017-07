Fotod: Jaguar tõi turule sportmaasturi E-PACE

Jaguar E-PACE on viiekohaline kompaktne linnamaastur, mille välisdisain on inspireeritud Jaguar F-TYPE sportautost. Auto on saadaval nii nelik- kui esiveolisena.

E-PACE-ile on saadaval valik Ingenium bensiini- ja diiselmootoreid. Võimsaim, 300-hobujõuline turbolaadimisega bensiinimootor kiirendab sportliku linnamaasturi 0-100 km/h-ni 6,4 sekundiga ning selle tippkiirus on elektrooniliselt piiratud 243 km/h-ni.

Standardvarustusse kuulub 10-tolline puuteekraan, autos on kuni neli 12-voldist laadimispesa, viis USB-ühendust ja 4G Wi-FI hotspot kuni kaheksale seadmele.

E-PACE on saadaval ka Jaguari uuendusliku randmel kantava aktiivsusvõtmega. Vee- ja põrutuskindlal randmepaelal on integreeritud transponder, mis võimaldab juhil näiteks jooksmamineku või rattasõidu ajaks põhivõtme autosse jätta ja uksed sulgeda. Kui tegevusvõti on aktiveeritud, lülituvad autosse jäetud tavalised võtmepuldid välja.

Auto stereokaamera on aluseks täiustatud hädapidurdussüsteemile, mis pakub ka jalakäijatuvastust ja toetab sõidurajal püsimise süsteemi ja liiklusmärkide tuvastust, samuti kiiruspiirajat ja juhi seisundi monitori. Eesmine ja tagumine parkimisabi on standardvarustuses.

Kaamera teeb koostööd elektrilise võimendusega roolisüsteemi ja tagumiste anduritega, et tagada pimenurga abi funktsioon, mis aitab vähendada kokkupõrgete ohtu mitme sõidurajaga teedel. Uus sõidusuunas liikluse tuvastamise süsteem hoiatab juhte ka piiratud nähtavusega ristmikel lähenevatest sõidukitest. Täiustatud aktiivsete turvafunktsioonide seas on jalakäijate turvapadi, mis vabaneb kokkupõrke korral kapoti alt.

Uue põlvkonna esiklaasinäidiku tehnoloogia näidik suudab esiklaasile auto kiiruse ja navigatsioonijuhiste kõrval hoiatusi, ja teabe- ja meelelahutuse uuendusi ning turvalisuse ja mugavuse funktsioone.

Tugev šassii lubab omanikel pukseerida kuni 1 800 kilogrammist haagist.

Jaguar’i ja Land Rover’it esindava Inchcape Motorsi Estonia tegevjuht Indrek Ild ültes, et Eestisse jõuavad esimesed E-Pace’id järgmise aasta alguses, täpsem hinnastus selgub aga juba lähiajal.