Eesti lettidele jõudsid legendaarse Blackberry klaviatuuriga nutitelefonid

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on Blackberry olnud lausa turvalise nutitelefoni sünonüüm, mida kasutavad maailma liidrid ning ka praegu peetakse seda kõige kindlamaks Android-telefoniks.

«Blackberry on nišitoode, millel on andunud fännid ka Eestis ning mõned ärikliendid palusid meilt just nimelt Blackberryt. Tellisime neile ja otsustasime kaks mudelit ka tavamüüki võtta,» lisas Aron.

«Osad inimesed hindavad tavalist klaviatuuri, sest sellega trükkimine on mõneti mugavam ja täpsem. Nii sisult kui vormilt on tegemist äriklassi mudelitega, mitte niivõrd meelelahutustelefonidega» rääkis Aron.

KeyOne on Blackberry 2017. aasta lipulaev, millel on 4,5-tolline ekraan, 12- ja 8-megapikslised kaamerad, sõrmejäljelugeja ning neljatuumaline Snapdragon 625 protsessor.

Priv on täisklaviatuuriga Android-nutitelefon, millel on 5,4-tolline ekraan, 18- ja 2-megapikslised kaamerad ning mahukas, 420 tunnist ooteaega ning ööpäeva rääkimist võimaldav aku.

Blackberry KeyOne maksab Tele2 e-poes 619 ja Priv 439 eurot.