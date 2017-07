Google asus oma tehismõistusele eesti keelt õpetama

Projekti partneriks on USA ettevõte Lionbridge Technologies Inc, kes laseb Eesti inimestel sisse lugeda üle poole miljoni helinäidise. Ühel inimesel tuleb sisse lugeda enam kui 600 erinevat fraasi, mille eest makstakse 10 eurot. Kokku otsib Google vähemalt 1000 inimest, kes Google’i assistendi koolitamiseks oma hääle annaksid, kirjutab portaal Geenius.

See tähendab, et ettevõte soovib koguma enam kui 600 000 erinevat heliklippi, makstes nende eest vähemalt 10 000 eurot.

Abilised, kes programmiga liituvad, peavad esmalt enda kohta ohtralt informatsiooni jagama. Küsitava seas on näiteks see, kas eesti keel on kasutaja emakeel ning kas ta on mõnes teises riigis elanud. Ilmselt on eesmärgiks õpetada Google’i teenustele ära tundma ka keele varieeruvust.

Häältuvastusprogrammide koolitamine on pikk ja keeruline töö, mis nõuab ohtralt andmeid, näiteks heliklippe, mis tuleb algoritmidel läbi töötada.