USA kontrollib Pärsia lahte maailma esimese laserrelvaga

Relv on paigaldatud USS Ponce amfiibtranspordile ja on valmis tulistama kohe ning nii iga päev, kui selleks annab vaid käsu Kapten Christopher Wells, vahendab CNN. «Relv on täpsem kui kuul,» teatab Wells. Tegu on laseriga, mis sobib erinevate sihtmärkide jaoks, erinevalt paljudest teistest relvadest, mis USA mereväe arsenalis on.

Laseri katsetuse käigus lasti alla mehitamata lennuk, ehk droon, mida on aina rohkem hakanud kasutama riigid nagu Iraan, Põhja-Korea, Hiina ja Venemaa. Peale lasku süttisid ühe silmapilguga droonil tiivad, põhjustades püsivaid kahjustusi ja droon langes vette.

Relval on ka suur eelis teiste relvade ees - ta laseb nimelt valguskiirusel, mis on umbes 50 000 korda kiirem kui mandrite vaheline ballistiline rakett. „Relv laseb tohutult palju footoneid sihtmärgi pihta,» ütleb Wells ja lisab, et selle relvaga ei pea nad muretsema kauguse, tuule või mõne muu varem segava faktoriga.

Lask tuleb vaikselt ja nähtamatult, kuna ta asetseb elektromagneetilise spektri nähtamatul osal ja vajab moonaks ainult elektrit, mis tuleb laeval olevast väiksest generaatorist. Puudub mitme miljoni dollariline rakett ja laskemoon. Laseri üks lask maksab umbes ühe dollari.

Laserrelv on märkimisväärselt täpne ja mereväe väitel vähendaks see sõjategevusega kaasnevaid juhusurmasid. «Ma võin sihtida seda ükskõik millise sihtmärgi osa peale ja teisaldada või hävitada selle,» ütles Wells. «Enam ei pea ma muretsema, et laskemoon võib sihtmärgist edasi minna ja potentsiaalselt vigastada või kahjustada kõrvalisi inimesi ja asju.»

Hetkel on laser mõeldud peamiselt õhu- või veesõidukite teisaldamiseks või hävitamiseks ja viimase kolme aasta jooksul on see osutunud üllatavalt efektiivseks.

USA merevägi on hetkel arendamas veelgi võimsamaid teise generatsiooni lasereid, mis oleksid võimelised võtma sihiks rakette.