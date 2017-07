Prantsuse isejuhtivate busside vuramine Tallinnas läheb maksma 100 000 eurot

Riigikantseleile tegid busside käikulaskmiseks ühispakkumise busside loojaoks oleva Prantsusmaa ettevõtte EasyMail SAS kõrval Eesti ettevõtted AS GuardTime, AS Milrem, AS Tallink Grupp ja AS DSV Transport ning Microsoft Estonia OÜ. Riigikantselei tunnistas nende pakkumise edukaks 7. Juulil.

Eesti ELi nõukogu eesistumise digilahenduste nõuniku Valdek Lauri sõnul esialgsele hankele isesõitvate busside Eestisse toomiseks pakkumisi ei laekunud, seetõttu jätkati väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanke menetlusega. «Selle tulemusena jõudsid bussid nüüd ka Eestisse,» ütles Laur.

Busside opereerimise eelarve on niisiis ligikaudu 100 000 eurot, millest kaks kolmandikku katavad ettevõtted ja ühe kolmandiku riik.

Isejuhtivad bussid asuvad peagi regulaarselt sõitma Viru ringist mööda remonditavat trammiteed kuni Paksu Margaretani. Sõitmine sellega on tasuta.

Busside Eestis näitamise eesmärgiks on Riigikantselei teatel tutvustada Eestit «uuendustele orienteeritud riigina, mis on esirinnas ühiskonnas suurt mõju omavate lahenduste rakendamisel».