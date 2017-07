Esimesena maailmas: Kakumäel kohtab tänasest Starshipi pakiroboteid koos «emalaevaga»

Läbi suve kestev pilootprojekt kaasab üht pakirobotite jaoks mõeldud prototüüpkaubikut ning kaheksat robotit.

Omniva juhatuse esimees Joona Saluveer ütles, et see pilootprojekt tähistab olulist verstaposti Omniva pakkide kohaletoimetamise nn viimase miili uuendusprotsessis juures. «Järgmise kaheksa nädala jooksul saame olulist infot ja tagasisidet, kuivõrd võimalikud ning kasulikud sellised uuendused meie tarneprotsessis on,» ütles Saluveer.

Kakumäel läbiviidava testi teeb eriliseks see, et kasutatakse päris klientide pakke, mis muidu jõuaksid postkontorisse. Saluveeri sõnul on Omniva eesmärk suunata kõik selle piirkonna mõõtmete poolest sobivad pakid pakirobotitesse.

Mercedes-Benz Vans ja Starship Technologies tutvustasid nn emalaeva kontseptsiooni 2016. aasta septembris. Nende idee ühendab kullerkaubiku eelised autonoomse pakiroboti omadega.

Prototüübina esitletud Sprinter on mobiilne laadimis- ja transpordikeskus kaheksa roboti jaoks. Tänu tarneprotsesside nutikale sidumisele mängib see olulist rolli tarnete viimase miili logistika efektiivsuse olulisel parandamisel tulevikus.

«Meil on hea meel, et oleme Omniva näol leidnud paindliku ning kiiresti kohaneva partneri, kellega koos saame astuda järgmise suure sammu uue tehnoloogia rakendamise suunas. Eestis on testiks väga soodsad tingimused, mistõttu oleme kindlad, et saadud kogemus aitab meil robottarne valdkonnas teha kiireid arenguid,» ütles Mercedes-Benz Vans’i tuleviku transpordisuundade juht Stefan Maurer.

Starship Technologies tegevjuhi ja asutaja Ahti Heinla sõnul on tegemist olulise sammuga pakiveo tuleviku suunas. «Meie esimesed testid koostöös Omniva ja Daimleriga saavad olema märgilise tähtsusega meie tehnoloogia edasises arengus,» märkis Heinla.

Sel kuul võttis Eesti parlament vastu õigusaktid, mis lubavad sarnased pakirobotid kõnniteedele. Parlamendi sõnul moodustab tarneprotsessi n-ö viimane miil umbes 20–40 protsenti kogu tarnekulust ja seetõttu kasutatakse pakiroboteid aina rohkem, et säästa raha. Kümne aasta pärast võivad robotid vastutada koguni 80 protsenti last-mile tarne eest.

Omniva on varem oma jaotusvõrgus kasutusele võtnud spetsiaalselt postiveoks kohandatud ATV-d.

Starshipi pakirobotite eesmärgiks on toimetada pakid 3–5 km raadiuses kohale 15–30 minuti jooksul. Robotid sõidavad autonoomselt, kuid neid jälgivad inimesed, kes saavad igal ajal juhtimise enda kätte võtta. Ahti Heinla ja Janus Friis, kes on ka Skype'i kaasasutajad, asutasid ettevõtte 2014. aasta juulis. Starshipi peakorter asub Londonis ning teadus- ja arendustegevuse peakorter Eestis.