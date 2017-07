Millega kuulata muusikat?

SPOTIFY

Muusikarakenduste kroonimata ja kroonitud kuningas. Üks esimesi tegijaid omal alal ning tänu sellele ka populaarseim. Spotify on kättesaadav kõikide operatsioonisüsteemidega (Android, iOS, Windows, isegi Linux) nii mobiilsetes seadmetes kui ka lauaarvutites. Lisaks on Spotify tugi sisse ehitatud paljudesse nüüdisaegsetesse multimeediaseadmetesse. Spotify kasutajaliides on meeldivalt intuitiivne ning pakub ohtralt võimalusi nii vanade lemmikute kuulamiseks kui ka uute avastamiseks.

Muusikavalik on enam kui avar, ehkki eestikeelne valik võiks olla sisukam (nagu ka teistel voogmuusikateenuste pakkujatel). Selle eest on ohtralt erinevaid taskuhäälinguid ning isegi luulet ja juttu. Rakendus/teenus on iseõppiv ehk märkides rakendust kasutades ära oma eelistused, suudab see pakkuda sellele vastavaid uusi artiste ja lugusid. Spotify sobib võrdselt hästi nii mobiilsetes seadmetes (sh ka auto) kui ka koduseks kuulamiseks. Ehkki Spotify on saadaval ka tasuta, soovitaks siiski kasutada reklaamivaba tasulist versiooni. Spotify Premiumi saad mugavalt ka siit tellida ja kui oled Telia uue Mobiilse Elu (alates 8 GB) klient, siis on teenus sulle lausa poole soodsam.

Spotify võimaldab sikutada muusikat ka oma mobiilseadmesse, et seda kuulata ka olukorras, kus võrguühendus puudub.

+

intuitiivne kasutajaliides

iseõppiv rakendus

lai seadmete toetus

kättesaadav kõigile operatsioonisüsteemidele

sotsiaalmeedia tugi

-

ei saa kasutada oma isikliku muusika esitamiseks

