Eestis head äri ajavast Teliast on aastaga kinga saanud üle saja inimese

Korporatsiooni teise kvartali ülevaatest ilmneb, et ettevõte teenis sel perioodil 22,3 miljonit eurot kasumit, mis tähendab aastatagusega võrreldes üheprotsendist kasvu. Teenuste müügitulu suurenes teises kvartalis 0,4 protsendi võrra ning ulatus 55,7 miljoni euroni.

Selle kõrval selgub aga, et kui möödunud aasta teise kvartali lõpus töötas ettevõtte Eesti harus 2037 inimest, siis see näitaja on nüüdseks 5,7 protsendi võrra vähenenud. Eestis pakutakse nüüd tööd 1920 inimesele, mis on 117 võrra vähem kui aasta eest.

Telia mobiililiitumiste arv kerkis juuni lõpuks 918 000ni, mida on 30 000 võrra enam kui aasta tagasi samal ajal (888 000).

Tugevat kasvu näitab ka nende klientide arv, kes kasutavad Telia mobiilset internetti. Kui 2016. aasta teises kvartalis on neid 314 000, siis selle aasta juuni lõpu seisuga on see number kerkinud juba 347 000ni.

Telia TV-teenust kasutas juuni lõpu seisuga 177 000 klienti, mida on paari tuhande kliendi võrra enam kui aasta tagasi. Ettevõtte lairiba internetiühenduse kasutajate arv suurenes varasemalt 231 000-lt 233 000ni.

Telia Eesti juhatuse esimehe Dan Strömbergi kinnitusel tegi ettevõte sarnaselt esimese kvartaliga ka teises kvartalis tugeva tulemuse.

«Mul on väga hea meel, et Telia kindlustas teleteenuste turul oma liidripositsiooni ning et oleme kindel turuliider ka kõigis oma teistes fookusvaldkondades ehk mobiili, lairiba ja IT teenuste äris,» ütles ta.

Telia konkurent Tele2 teatas eile, et teenis 2017. aasta teise kvartalis 19,8 miljonit eurot tulu, mis on 10,4 protsenti enam kui mullu samal perioodil. Ettevõtte kasum enne kulumit (EBITDA) kasvas teises kvartalis 4,7 protsenti 4,4 miljoni euroni.