Miks vajavad mobiiliopraatorid üüratu raha eest järjest uusi sagedusi - Elisa selgitab

Elisa tehnoloogiaüksuse juht ja juhatuse liige Toomas Polli selgitas Postimehele, et nii suuremahuline investeering sagedustesse ühelt poolt oluline valmistumisel 5G-võrgu turule toomisel.

«Sagedusspekter on tulevikku vaadates üks olulisemaid tegureid tulevikutehnoloogiate arengul ja mobiilivõrkude ehitamisel. Täiendavad sagedusvahemikud on võtmeteguriks mobiilivõrkudes ja võimaldavad edaspidi pakkuda teenuseid, mis töötavad virtuaalreaalsusel (virtual reality) ning liitreaalsusel (augmented reality), sest need nõuavad väga suuri (näiteks 1 Gbps) kiiruseid ja väga madalat hilistumisaega,» ütles Polli.

Toomas Polli sõnul on kõnealune investeering ülioluline ka seetõttu, sest võimaldab lisada mahtusid 4G võrku. See on omakorda klientidele tähtis, sest mobiilse interneti videostriimimise mahud kasvavad väga kiires tempos.

Sagedusspekter ei ole loomulikult piiramatu ressurss ning tehnoloogia areng on kaasa aidanud selle piiratud ressursi efektiivsemale kasutamisele – tekkinud on võimalus liita erinevaid sagedusi, kombineerida, edasi arendada antennide võimekust. Uute sageduste omandamine võimaldabki tulevikus võrku veelgi paremini planeerida ja seadistada.

«Sisuliselt igakuiselt näeme oma 4G-võrgus klientide kasutatavate internetimahtude kasvu, seda ennekõike erinevate kõrgekvaliteedilise pildiga videoteenuste kasutamise näol,» Toomas Polli. «Selleks, et pakkuda oma klientidele veelgi suuremaid mobiilse interneti kiiruseid ja mahtusid, suurendame oma võrguressurssi 2500 megahertsi sageduskihis enam kui kaks korda.»

Kui sageduste omandamine tehniliselt veelgi täpsemalt lahti kirjutada, siis kokku ostis Elisa kolm erinevat sagedusvahemikku. Neist esimene sagedus on 2500 FDD, mis on ka täna juba Elisa 4G võrgus kasutusel ning osteti 20 + 20 MHz vahemikule täiendavalt juurde 10 + 10 MHz täiendavat sagedust. See võimaldab Elisal kohe 4G-võrgus olemasolevaid mahte suurendada kõrge kasutusega piirkondades.

Uued sagedusvahemikud on TDD 1 ja TDD 2. See on 40 MHz aegtihendusega dupleks sagedusspekter, mida nähakse just 5G võrkudes peamise tehnoloogiana. Need soetatud uued sagedused on oma olemuselt tunduvalt paindlikumad, kui senine sagedustihendusega dupleks FDD sagedusspekter, kus downlink DL ja uplink UL on reserveeritud eraldi vahemikes.

TDD tehnoloogial sagedusspekter omakorda võimaldabki tulevikus dünaamilisemalt jaotada ja juhtida alla- ja üleslaadimise liiklust ühise sagedusala siseselt vastavalt kliendivajadusele ning võrgumahtudele.