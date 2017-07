Üks Eesti startup sai just 50 000 naela võrra rikkamaks

«Arendame programmi raames võrdlusmootorit, mis võimaldab ettevõtjal kõrvutada eri käibekapitali teenuspakkujate hinnastamist,» selgitas Investly tegevjuht Siim Maivel. «Lisaks parandame fondist kaasatud rahaga krediidiotsuste tegemise tehisintellekti, et muuta teenus kättesaadavamaks lühema tegutsemisajalooga ettevõtetele.»

Investly aitab pikkade maksetähtaegadega müügiarvete eest raha kiiremini kätte saada. Tänaseks on Eesti ja Ühendkuningriikide ettevõtetele kokku hoitud juba 70 aastat ootamist.

Tuleva aasta 13. jaanuarist rakenduv Euroopa Komisjoni direktiiv PSD2 sunnib Euroopa Liidu liikmesriikide pankasid oma klientide andmeid kolmandatele osapooltele kättesaadavaks tegema. PSD2 võimaldab kliendil anda pangavälistele teenusepakkujatele ligipääsu oma finantsandmetele. Direktiivi jõustumine lõhub pankade infomonopoli, toob turule uued tegijad ja rohkem uuenduslikke lahendusi tarbijatele.

«Finantsteenused muutuvad neid vajavatele ettevõtetele kättesaadavamaks,» ütes Maivel.

Open Up Challenge programmi eesmärk on innustada erasektorit kasutama peagi avanevat pankade taristut ettevõtluse edendamiseks. Programmi algatajaks on innovatsioonisihtasutus Nesta.

Programmi raames jaotati 20 finantstehnoloogia ettevõtte vahel 5 miljoni naela suurune auhinnafond, mille panid välja Ühendkuningriikide suurimad pangad (sh Barclays, Lloyds, Santander ning HSBC).