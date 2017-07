Musk: New Yorgi ja Washingtoni vahelise Hyperloopi plaan sai rohelise tule

Lennukate ettevõtmiste poolest tuntuks saanud Elon Musk teatas täna Twitteris, et sai valitsuselt suulise loa ehitamaks New Yorgi, Philadelphia, Baltimore'i ja Washingtoni vahele Hyperloop.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

Musk lisas veidi hiljem, et tarvis on teha veel palju tööd, et saada ametlik luba. «Ma olen optimistlik, et see juhtub kiiresti,» sõnas ta.

Still a lot of work needed to receive formal approval, but am optimistic that will occur rapidly — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

New Yorgist Washingtoni sõitmiseks kuluks Muski sõnul vaid 29 minutit ning igas linnas oleks kaksteist või enam sisenemiseks ning väljumiseks mõeldud elevaatorit.

City center to city center in each case, with up to a dozen or more entry/exit elevators in each city — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

Hyperloopi ideega tuli Musk välja 2013. aastal. See kujutab endast transpordisüsteemi, milles õhkpadjal või magnetitel hõljuv rong võiks liikuda lennukikiirusel.