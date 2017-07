Mobiilitest: Samsung J3 - julgelt Eesti populaarsemaid nutikaid

Olen ise Galaxy S8 väga rahul kasutaja ning väike hirm sel nädalal prooviperioodiks J3 peale «langemise» eel tõesti oli – saan ma ikka teha sama häid fotosid, peab ta jõudlus vastu mu äppide rägastikus tegutsemisel, peab ta korpus vastu tagataskus rattasõitudele ja vihmasajus rääkimistele?

Ja polegi midagi teha – tuleb tunnistada, et üüratule hinnavahele vaatamata tundsin puudust üsna vähestest asjadest. Kõige enam kusjuures alati-sees ekraanist ja plinkivast indikaatorist: alati nähtaval olev kellaaeg ja märguannete ikoonid on nähtused, millega väga kerge harjuda.

Kõik muu on aga juba tõesti kinni nüanssides. Loomulikult on J3 disain ja välisviimistlus tagasihoidlik: lihtne matt ja servades vaid kergete kumerustega ekraan ilma erilise särata. Mõistlik lihtne välisilme, mis on nüüd eelkäija tugevusena juurde saanud metallist korpuse.

Mõistlik, kuna tegemist on selgelt laiatarbemobiiliga ning vägagi kasutatav ka koolijütside seas. Enamik meist üritab niikuinii telefoni kaitsta ümbrisega ja mobiilidisainerite raske töö saab tegelikult haruharva väärilist tunnustust nautida.

Kordagi ei tundnud ma nädala jooksul seda, et seadme 2 GB-st RAMist oleks jäänud väheseks Androidi peaaegu uusima platvormi 7.0 ja sellele tegutsevate äppide jooksutamisega. Ka graafika toimis enam-vähem normaalselt ning Facebooki uudisvoog rullus allapoole mõistliku sujuvusega.

Loomulikult ei saa päris rahul olla salvestusmälu mahuga – 16 GB on multimeediaajastul vähe mis vähe ja kohe alguses tuleks kindlasti asuda oma fotosid-videoid sünkroonis hoidma pilvelahendustega – olgu neiks siis Microsofti OneDrive või Google’i Drive.

Ühel hetkel tuleks kindlasti mõelda ka lisamälukaardi sisestamisele (sisestada saab ka teise SIMi), selle abil saab mälu laiendada kuni 256GB. Kõik need avad asuvad seadme paremal küljel:

Samsung J3 / Aivar Pau

Positiivne üllatus oli samas kahtlemata seadme 13-megapiksline põhikaamera, mis tegi vägagi normaalseid, säravaid ja teravaid pilte ka rasketes oludes. Siin üks näide, kus päike peegeldas Maakri tänava ühest valmivast kõrghoonest otsejoones kaamerasse, ent kaameratarkvara sai kenasti hakkama ka muu näitamisega:

Testfoto / Aivar Pau

Aku mahutavuseks on seadmel 2400 mAH ja tavapärane ööpäevane laadimistsükkel on selle jaoks täiesti saavutatav. Tegelikult ei saanud seade tühjaks ühekski õhtuks.

Ahjaa, sõrmejäljelugejat sellel telefonil tõesti pole, ega ka silmaiirise skannerit. Nii et nende turvalahenduste vajajatel tasuks osta vähe suurem sama seeria seadme J5.

Mida veel? Seade on kerge ja kaalub vaid 148 grammi. Ekraani diagonaaliks on mõistlik 5 tolli (resolutsioon 720x1280 pikslit) ning see on veel n-ö lai telefon vana hea 16:9 suhtega (S8 on läinud teatavasti päris pikaks ja peenikeseks kätte ära). Loomulikult on sel mobiilil WiFi, Bluetooth, 4G ja GPS – nagu ikka ühel mõistlikul mobiilil.

Telefonil on vanemat tüüpi USB laadimisssisend / Aivar Pau

Seade jõudis maailmasturule alles juunis, nii et tasuks juba poodides uudistada, kas mobiil ka meil juba saadaval. Vähemalt suuremad sama seeria uued mudelid J5 ja J7 on lettidel juba olemas.

Kokkuvõttes: võite julgelt osta, saate kõik vajalikud nutitegemised selle soodsa seadmega hästi tehtud. Müügihind peaks telefonil olema veidi üle 200 euro.

Mina ise pöördun nüüd tagasi oma S8 juurde – peamiselt sel lihtsalt põhjusel, et see mudel teeb tegelikult ka paberlehe kvaliteedis fotosid ja ajakirjanikutöös on see vaata et suurimaks väärtuseks ühe mobiili puhul – kui pidev ühenduses oleku vajadus välja arvata.