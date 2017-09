Mitsubishi toob tagasi Evo, elektrimaasturina

Pärast 24-aastast tootmistsüklit saadeti sportsedaaniks aretatud Mitsubishi Lancer Evolution eelmisel aastal paljude austajate kurvastuseks lõpuks pensionile. Samas on Jaapani autotootja vihjanud juba aastaid, et Evolution võib edasi elada ka ilma Lancerita ning võtta omale täiesti uue vormi.

Nüüd on Mitsubishi paljastanud esimese «õrritava» pildi uuest e-Evolutionist, mis paljastatakse ametlikult 27. oktoobril algaval Tokyo autonäitusel. Tegu on nelikveolise elektrilise maasturiga, mille sisse on autotootja enda sõnul paigaldatud ka tehisintellekt.

Mida tehisintellekti all täpselt mõeldakse, pole hetkel võimalik öelda, kuid ilmselt saab tegu olema mingit sorti autopiloodi süsteemiga, mis pigem aitab juhil mugavamalt ja turvalisemalt sõita, kui võtab juhtimise ise täiesti üle.

e-Evolution saab olema esimene osa Mitsubishi uuest jätkusuutlikust strateegiast, mis panustab üha elektrilisemaks minekule, vähematesse erinevatesse platvormidesse ja koostööpartneritega varuosade jagamisele. Viimaste hulka kuuluvad sarnase strateegia välja kuulutanud Renault ja Nissan, kellega on koos moodustatud Renault Nissan Mitsubishi Alliance.

Rohkem infot uue e-Evolutioni kohta selgub Tokyo autonäitusel.