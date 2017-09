Fitbit on välja tulemas uue nutikellaga

UUS TEGIJA NUTIKELLADE MAAILMA

Kui menukas Fitbit Charge 2 oligi ennekõike aktiivsusmonitor, siis uus Fitbit Ionic siseneb täiesti uue tegijana nutikellade maailma, kus on ees ootamas juba näiteks Apple’i ja Garmini korralikud seadmed. Arvestades, et viimastel aastatel on maailm esialgsetest nutikellade katsetustest edasi liikunud, on ootused Ionicu suhtes kõrgel.

Ionicu alumiiniumist kere sees saab olema Bluetoothi, GPS-i ja Wi-Fi ühendus. Kella alumist külge katavad sensorid, mis loevad infot randmelt. Külgedel on kokku kolm nuppu ning esikülge katab korralik Gorilla Glass 3 ekraan.

Mõnes mõttes võib Ionicut pidada Fitbit Blaze’i kella edasiarenduseks. See näeb sarnane välja ja laseb näha teadaandeid pooleteist tollisel ekraanil, mis muidu ilmuksid telefonis. Lisaks laseb kell valida muusikat, on veekindel, töötab isegi ujudes ja on loonud platvormi kolmanda osapoole äpitootjatele. Seega on oodata, et Ionicul töötavad äpid, mis pole Fitbiti enda loodud. Näiteks võib nutikella ostes leida sealt eest Accuweatheri, Strava, Pandora ja Starbucksi äpid.

Ionicu loojad mõelnud ka viipemaksetele, toetades NFC-tehnoloogial andmevahetust. Eestis ilmselt esialgu mitte, kuid valitud riikides saab kella sisestada krediitkaardi andmed ja seeläbi teha mugavalt makseid.

