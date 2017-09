Täispikk nimekiri: need ettevõtted ja isikud asutasid skandaalse Ühistupanga

Tegemist on ettevõttega, millele finantsinspektsioon pole siiani andnud krediidiasutuse tegevusluba, kuid mis sellele vaatamata on asunud laene väljastama. Ühistupank on inspektsiooni otsuse vaidlustanud kohtus, ent seni pole istungi aega määratud ning seni ei plaani ettevõte ka uut taotlust esitada.

Finantsinspektsioon peatas kevadel ühistupangale tegevusloa taotluse läbivaatamise, kuna ei saanud soovitud lisainfot kohtu all oleva ametist tagandatud ekslinnapea Edgar Savisaare ja ka Kalev Kallo kohta.

Tallinna opositsioon on süüdistanud Tallinna ainuvalitsejat Keskerakonda miljonite eurode põhjendamatus kulutamises loomaks krediidiasutust, mida turul tegelikult vaja ei ole.

Nad on arvanud ka seda, et mõistetamatus ulatuses on linna rahasid kulutatud asutamise õigusabikuludele, mis tegelikult pidavat katma Keskerakonnaga seotud isikute õigusabikulusid. Lextali advokaat Oliver Nääs kaitseb praegu näiteks kohtuprotsessis Edgar Savisaart ning ühistupanka on võetud tööle ka pistise võtmises ja andmises süüdi mõistetud Ester Tuiksoo.

Nagu näha, on asutajate seas ka näiteks EELK kuuluv Kirikute Varahaldus. «Olen endiselt seda meelt, et ühistulased pangad on oma olemuselt kogukondi liitvad. Seda, et Eesti Ühistupangal tekivad raskused litsentsi saamisega, ei osanud ju keegi tookord ette näha,» selgitas Urmas Viilma kiriku osalust kuu aja eest Postimehele.

Naine keelas

Asutajate seas on ka tuntud ettevõte Saidafarm, mida peavad Helve ja Juhan Särgava.

«Ilmnes spontaanne soov olla asutajaliikmete hulgas vähemalt ühele Eesti kapitalile tuginevale pangale. Varasemate pankade loomise ajal ei olnud vaim veel piisavalt küps, kõik nad ei saanud valmis kah. Nõrkemistki tuleb ette niisamuti kui ettevõtluses laiemalt, nii ka panganduses. Ettevõtja hing ei tohi sellest vabisema lüüa. Ikka edasi!» kommenteeris otsust Juhan Särgava.

Tema sõnul oli rida häid tuttavaid olid algatamise juures ja mõtlesingi, et on paras aeg «kätt proovida» investeerimisega.

«Naine küll keelas, aga kes siis sellistes «meeste» asjades naist kuulab!,» sõnas ta.

Pikaajaline investeering

Silikaat Grupi esindaja Manuela Pihlap märkis aga, et kontserni huvi on hoida oma investeeringute portfell piisavalt mitmekesine ja sellest tulenevalt tekkis ka huvi paigutada kapitali pangandussektorisse.

«Antud investeeringut käsitleme kui pikaajalist projekti, millest tulenevalt on antud ajahetkel veel mõnevõrra vara kommenteerida meie ootuste ja eesmärkide täitumisest,» lisas ta.

Endover Kinnisvara teatas aga, et toetab pangandussektoris konkurentsi teket. «Kinnisvaraarendus on kapitaliintensiivne valdkond ning mida rohkem on turul tegutsevaid pankasid ja sellest tulenevat konkurentsi, seda paremad finantseerimisvõimalused tekivad nii eraisikute kui ka ettevõtete tasandil,» teatas ettevõte Postimehele.

Väljavõte asutamislepingust koos panustatud summadega:

EESTI ÜHISTUPANGA

ASUTAMISLEPING

1. Ühistupanga ärinimi on Eesti Ühistupank.

1.1 Ühistupanga asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.2 Ühistupanga aadress on Rävala pst 4, Tallinn, 10143.

1.3 Ühistupanga eesmärk on panga tegevuse kaudu liikmetele soodsal tasemel teenuste

osutamine.

1.4 Ühistupanga asutamisel on osakapitali suurus viis miljonit kakssada kuuskümmend