Video: Venemaa katsetas mandritevahelist ballistilist raketti

Rakett startis Plessetski kosmodroomilt Arhangelski oblastis ja tabas edukalt oma sihtmärki umbes 7000 kilomeetri kaugusel asuval Kamtšatka poolsaarel, kus paikneb isoleeritud Kura raketikatsetuste polügoon, teatas Venemaa riiklik infoagentuur TASS.

Launch of an RS-24 Yars Intercontinental Ballistic Missile in Plesetsk, #Russia today. pic.twitter.com/4Xq1B6TmGh — Mikhail D. (@Eire_QC) September 20, 2017

Tahkekütusega RS-24 suudab kanda 3-10 eraldisihitavat tuumalõhkepead. Raketti katsetati esmakordselt 2007. aasta detsembris ja uuesti 2008. aasta novembris.

Nii USA kui Venemaa on asunud uuendama oma tuumarelvastust, kruttides nii üksteisevahelist pinget veelgi kõrgemaks. Mõlemad osapooled kirjutasid 2010. aastal alla uuele START lepingule, mis piirab tuumalõhkepeade arvu, kuid Trump on juba nimetanud seda «üheks Obama administratsiooni halvaks lepinguks». Niisamuti on jätkanud venelased oma tuumalõhkepeade arvu kasvatamist.

Venelaste katsed uuendada oma tuumarasenali on tekitanud Washingtonis paanikat ja nii tahavad mitmed USA sõjaväe juhid ja senaatorid luua uued mandritevahelised raketid, mis vahetaks välja vananevad Minuteman III tuumaraketid. Kas uuendus ka läbi viiakse, pole veel teada, sest mõte on saanud ka laialdase kriitika osaliseks. Paljude ekspertide arvates pole maapeal paiknevad tuumarelvad enam lihtsalt relevantsed, sest neid on palju mõistlikum lasta välja satelliitide pilkude eest peidetud tuumaallveelaevadelt.

Allikas: Defense One