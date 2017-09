Juht küsib: kas liikluskindlustus katab auto ja pakiveoroboti avarii kahjud

«Kui liiklusõnnetuse põhjustaja oleks sõidukijuht, siis endale tekitatud kahjude hüvitamiseks saaks ta kasutada sõidukikindlustuse lepingut, juhul kui see on sõlmitud. Sõidukikindlustuse lepingu tingimustest sõltub omavastutuse rakendamine. Pakiroboti omanik peaks aga pöörduma sõiduki omaniku liikluskindlustusandja poole hüvitise saamiseks,» ütles Postimehele fondi kahjukäsitluse juht Toomas Pajo.

Kui õnnetuse ees vastutavaks oleks sõidukijuht ja kui avarii tõttu puruneks koos robotiga mõne inimese tellitud kallis toode, siis peaks liikluskindlustus ka selle hüvitama.

On muidugi ka variant, et liiklusõnnetuse põhjustab pakiveorobot - siis oleks sõidukiomanikul õigus nõuda hüvitist pakiroboti omanikult ja kulud jääksid pakiroboti omaniku kanda. Kui pakirobotil on seejuures vabatahtlik kindlustus, näiteks varakindlustus, siis saaks hüvitist küsida selle lepingu alusel.

Juhul, kui vastutavaks oleks pakiroboti valdaja, siis jääksid kulud pakiroboti omaniku kanda või kui see oleks vabatahtliku kindlustuslepinguga kindlustatud, siis saaks hüvitist küsida selle lepingu alusel.

Pakirobotitel tänases õiguses kohustuslikku vastutuskindlustuse lepingut ei pea olema ja pakiroboti tekitatud kahjud inimestele või sõidukitele peab hüvitama pakiroboti omanik.

Üleeile juhtus Tallinnas Nõmme teel teadaolevast esimene liiklusõnnetus pakiveorobotiga, millele sõitis ülekäigurajal otsa parempööret teinud sõiduauto. Uuendatud seaduste kohaselt oli juhtunus süüdi sõidukijuht.