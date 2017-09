Video: Lockheed Martini laserrelv tõi taevast viis drooni alla

Laserid koguvad USA sõjaväes üha enam populaarsust, sest nad on nähtamatud, vaiksed ja ei vaja kallist laskemoona. Lasereid tahetakse juba panna nii soomukitele, helikopteritele kui laevadele. Eriti hästi sobivad laserid õhutõrjeks.

Lockheed Martin ütles juba eelmise aasta alguses, et nende sõjalise otstarbega laserid on nüüd kasutuskõlblikud, kuid siiani pole neid otseselt ühegi sõjamasina küljes veel nähtud. Võib-olla pärast seda demonstratsiooni see muutub.

Allikas: Popular Mechanics