Jaapanlased ehitavad Pakri poolsaarele miljonite eest krüptorahade kaevanduse

Kui Ethereumi-nimelisel paltvormil krüptoraha kaevandamisse on investeerinud Eestis juba teisedki tuntud nimed, siis jaapanlastel on kindel plaan panna Pakri krüptokaevandusse mitu miljonit eurot, vahendab tehnikauudiste portaal Geenius.

Neid ei too Pakri poolsaarele aga mitte plaan lihtsalt Ethereumi kaevandada ja krüptorahaga spekuleerida, vaid hoopis suurejoonelisem plaan ülemaailmselt äri teha ja ka Eesti toetada. «Me ei tee seda raha pärast, vaid tahame ka Eesti ühiskonnale midagi tagasi anda,» kinnitab Arimura, kes tegutseb Eestis ettevõtte Blockhive OÜ all.

Kui reedel võtsid Postimehega ühendust Paldiki linna elanikud, kellele tuli uudis krüptovaluuta kaevanduse rajamisest nende piirkonda suure üllatusena ja kellel teadaolevalt ei ta sellest midagi ka kohalik linnavalitsus, siis Paldiski linnapea Tiit Peedu sõnul on linnavalitsus jaapanlaste plaaniga igati kursis.

«Jah, vastab tõele, et Jaapanist pärit Blockhive avab Pakri Teadus- ning Tööstuspargis juba oktoobris oma esimesed krüptoraha kaevanduse,» kinnitas Peedu. Ta märkis, et on linnapeana uhke, et Paldiski linna ettevõte on suutnud meelitada enda juurde kliendi teiselt poolt maakera. «Nauditav on jälgida PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi julget ja kiiret arengut oma eesmärkide täitmisel.»

Peedu sõnul on Paldiski linn parim ettevõtluskeskkond Põhja-Euroopas ja toetab klientide - on see siis Jaapanist pärit krüpotraha kaevandaja või hoopis palju töökohti loov Tesla Gigafactory - sujuvat piirkonda tulekut kõigis linnavalitsuse pädevust puudutavates küsimustes.

Ka märkis Paldiski linnapea, et väide, et linnavalitsus ei ole teadlik selles, mis tema territooriumil toimub on väär. «On selge, et kõik mis Paldiski linna territooriumil asuvaid tööstusparkides - mida on täna neli -, toimub, ei ole igal ajahetkel võimalik laiale avalikkusele teavitada,» tõdes Peedu.

Ta põhjendas seda sellega, et rida ettevõtteid on ühe või teise börsi liige ja ta allub börsi regulatsioonidele. «Olen kindel, et avalikkus ei tea midagi Malaisiast saabuvast palmiõlist, mis läbi Paldiski ettevõtja suunatakse Eesti Raudtee abil Venemaale.»