Uuring: autotootjad võivad 2021. aastal olla silmitsi hiigeltrahvidega

«Vaid neli autotootjat üheteistkümnest vastaksid prognooside kohaselt Euroopa Liidu 2021. aasta süsihappegaasi emissiooni eesmärgile, teisi ootavad aga märkimisväärsed trahvid,» teatas uuringu läbiviinud PA Consulting.

Euroopa Liidu riigid leppisid 2014. aastal kokku, et autotootjad peavad seitsme aasta jooksul vähendama süsihappegaasi emissioone 95 grammile kilomeetri kohta. Kaks aastat tagasi oli emissioonide hulk keskmiselt 130 grammi kilomeetri kohta.

Kui eesmärk jääb täitmata peavad autotootjad maksma trahvi 95 eurot iga piiri ületanud grammi kohta. Saadud arvu korrutatakse omakorda veel 2020. aastal müüdud autode arvuga. «Enamik autotootjaid on silmitsi trahvidega,» ennustasid uuringu läbiviinud teadlased, märkides, et eriti täbaras olukorras on Saksa tootjad.

Volkswagenit ja Fiat Chryslerit ootab nende hinnangul ees vastavalt 1,7 ja 1,2 miljardi eurone trahv. Eesmärk jääb teadlaste sõnul saavutamata veel BMW-l, Daimleril, Fordil, Hyundail ja PSA-l.

PSA puhul teeb trahvi uurijate sõnul eriti mõruks asjaolu, et ettevõttel jääb eesmärk täitmata vaid Opeli hiljutise omandamise tõttu.

Volvo, Toyota, Renault-Nissan ja Jaguar Land Rover peaksid seevastu prognooside kohaselt eesmärgi täitma.