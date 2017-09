Video: Iraani uus ballistiline rakett meenutab kangesti Põhja-Korea oma

Paraad ise korraldati Iraani iga-aastase püha kaitsenädala raames, mis märgib 1980. aastal alanud ja kaheksa aastat väldanud verist sõda Iraagi ja Iraani vahel. Viimaste jaoks on tegu «püha kodumaa kaitse sõjaga,» sest Iraak ründas Iraani. Üheks sõja ikoonilisemaks linnaks oli Khorramshahri linn, kus leidis aset sõja esimene lahing ja mis oli 1982. aastani Iraagi okupatsiooni all.

Paraadi taga on alati olnud Iraanis ülimalt palju mõjuvõimu omav militaar-poliitiline organisatsioon Iraani Revolutsioonikaart (IRGC), kes sisuliselt kontrollib riigi sõjaväge ning omab suurt võimu välis- ja sisepoliitika üle. Pärast uue relvasüsteemi paljastamist väljastas IRGC ka seninägematu video edukast Khorramshahr raketikatsetusest. Millal või kus video tehti, pole teada.

Väljaande Reuters andmetel võib video pärineda 2016. aasta juulis aset leidnud raketikatsetusest, kus toona tundmatu rakett lendas enne õhus lõhkemist kusagil 960 kilomeetrit

IRGC aerokosmose divisioni brigaadikindral Amir Ali Hajizadeh ütles ajakirjanikele, et Khorramshahr raketi lennuulatus on ligikaudu 2000 kilomeetrit ja on võimeline kandma mitut erinevat iseseisvat lõhkepead, millega võib korraga tabada erinevaid sihtmärke. Hajizadeh lisas, et võrreldes varasemate rakettidega on Khorramshahr muutunud väiksemaks, võimaldades nii taktikalisemat kasutust. Kui palju brigaadikindrali jutust vastas tegelikult tõele, on raske öelda, sest raketi nina oli paraadil metallist koonusega kaetud.

Kui Khorramshahr suudab aga tõesti lennata 2000 kilomeetrit, siis suudab Iraan tabada ükskõik millist riiki Lähis-Idas, sealhulgas oma vaenlasi Saudi Araabiat ja Iisraeli. Samuti suudaks nad tabada mitmeid Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riike.

Uus ballistiline rakett tekitas ka üksjagu kulmude kergitusi erinevates raketiekspertide ringkondades, sest rakett pidi jagama mitmeid tunnusjooni Põhja-Korea Hwasong-10 ballistlise raketiga. Eriti sarnased pidid kahe raketi vahel olema mootori konfiguratsioonid.

Could #Iran Khorramshahr tapered end be consistent with distinct (submerged within fuel tank) Soviet 4D10 engine design used by #NorthKorea? pic.twitter.com/6zi2Q3ZtUO — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) September 22, 2017

Tegu ei ole esimese korraga, kus Iraan kasutab oma rakettide puhul Põhja-Korea platvorme. Näiteks põhinevad Iraani Shahab-3 keskmaa ballistilised raketid Põhja-Korea varsemal Hwasong-7 raketil.

Kui kaks riiki teevad jätkuvalt ballistiliste rakettide välja arendamisel koostööd, siis võivad nad paljude ekspertide hirmuks teha koostööd ka tuumarelvade välja töötamisel. Taolisest võimalusest kirjutas hiljuti ka CNN, kelle sõnul otsesed tõendid puuduvad, kuid vihjeid on küllaga.

Samuti on hiljaaegu hakanud Süüriasse tekkima raketitehased, mis meenutavad väga Iraani omasid, andes märku, et Teheran tahab taoliste tehnoloogiatega aidata ka oma sealseid liitlasi.

Allikas: The Warzone