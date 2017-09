Video: Vihane mees pani oma 7-seeria BMW-le tule otsa, BMW Müncheni peakorteri ees

Videol esinev Hadi võttis 2013. aasta Frankfurdi autonäitusel oma M6 vastu käiku kirve ja kuvalda ning elas selle peal ennast välja. Seejärel parandas ta auto ära ning laamendas selle kallal uuesti 2014. aasta Geneva autonäitusel. 2015. aasta Frankfurdi autonäitusel süütas ta põlema oma BMW Z3 ja selle aasta septembris sõitis ta oma 7-seeria sedaaniga BMW peakorteri ette ja süütas selle põlema.

Itaalia ärimees parkis oma neljanda generatsiooni 7-seeria mudeli BMW muuseumi ette kõnniteele ja süütas siis salongi põlema. Seejärel võttis ta kätte saksa keelse tekstiga plakati, kus on kirjas, et BMW petab oma kliente ja poseeris sellega ümber leekides auto. Kuidas Hadi protsest lõppes, pole teada, kuid tõenäoliselt hõlmas see vestlust politseiga.

Ärimehe püha viha BMW vastu algas kusagil 2000-ndate lõpus, kui ta hakkas väidetavalt oma M6 seest kuulma käikude vahetamise ajal lõginat ja edasimüüja keeldus sellega tegelemast. Hadi väitel kirjutas ta Itaalia BMW-le korduvalt kaebusi, kuid viimased väitsid, et autol pole mitte midagi viga.

BMW on mehe raevukaid demonstratsioone siiani lihtsalt ignoreerinud.

Allikas: TopSpeed