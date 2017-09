Hea plaan: eestlased teevad järgmise innovatsioonikonverentsi Stockholmis

Miks just Stockholmis? Tehnopol juhi Jaak Raie sõnul peavad ettevõtted jätkusuutlikkuse tagamiseks leidma võimaluse, kuidas muutustest pidevalt kasu lõigata.

«Oleme väikese riigina kiired ja innovaatilised aga maailma mastaabis on Balti ja Põhjamaadel vaja regioonina senisest enam kootööd teha, et olla nähtav ja meelitada siia suuri inversteeringuid. Seetõttu otsustasimegi innovatsiooniliidritega kohtuda just Stockholmis,» ütles Raie Postimehele.

Täpsemlt toimub Nordic-Baltic Dynamics innovatsioonikonverents 26.-27. oktoobrini Stockholmis ja osa võtavad sellest innovatsiooniedendajad Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Tegemist Baltimaade pikima traditsiooniga innovatsioonikonverentsiga, mis toimub sellel aastal juba 22 korda.

Nagu Madonna muusikatööstuses

Ühe peaesineja, Stocholm Resillience Centre´i asedirektori Victor Galazi sõnul peab iga ettevõte pidevalt uuenema ja oma tegevust vajadusel ümber mõtestama, et olla oma valdkonnas eesliinil nagu Madonna on muusikatööstuses.

Ta usub, et suurim viga, mida ettevõtted tänapäeval teevad, on oma toote või teenuse arendamisel keskendumine korraga vaid ühele muutujale või trendile.

«Tõeline innovatsioon tekib siis, kui õnnestub samaaegselt ühendada mitu trendi, näiteks tolmendamisteenuse vajadus ühendatuna robootika ja tehisintellektiga,» selgitas Galaz.

Ta märkis, et teaduspargid saavad tekitada katsetamiseks ja n-ö kastist välja mõtlemiseks turvalise keskkonna, et ettevõtted muutuksid üha jätkusuutlikumaks. Vaid nii saavad Galazi hinnangul tekkida uuenduslikud ideed, mis viivad tõelise innovatsioonini.

Teiseks peaesinejaks on tekstiili-startupi Upmade asutaja ja moedisainer Reet Aus, kelle südameasjaks tootmises tekkivaid jääkmaterjale disaini abil tagasi tootmisse suunata. Nordic Business Forum valis ta septembris Põhja-Euroopa 20 kõige vastutustundlikuma juhi hulka.

Konverentsiga on veel võimalik liituda siin