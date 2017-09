Pipedrive tahab oma tarkvara India keeltesse tõlkida

«Meie müügijuhtimise tarkvara sisu on tõlgitud korea, jaapani ja portugali keelde ning nüüd on suur tõenäosus, et tõlgitakse ka India keeltesse, ehkki meil pole kindlat ajakava,» ütles Pipedrive'i klienditoe juht Martin Kõiva India väljaandele India Times.

Ettevõttel on Indias 700 klienti, kuid Kõiva sõnul ei plaanita lähiajal rajada kontoreid uutele turgudele nagu India ja Brasiilia. Müügijuhtimise tarkvara arendav Pipedrive asutati 2010. aastal ning Kõiva sõnul on seni ettevõtte kaasanud 30 miljoni dollari ulatuses investeeringuid.