Eurobaromeetri kiiruuring: kolmandik eurooplasi pole rändlustasude kaotamisest kuulnudki

Euroopa Komsijoni teatel on teadlikkus suurem nende hulgas, kes on välismaal käinud pärast 15. juunit, sest just sel kuupäeval jõustus ELi uued rändluseeskirjad. Nende hulgas on muudatustega kursis 86 protsenti inimestest.

«On näha, et ka ELis reisides meeldib inimestele kasutada mobiiltelefoni nii, nagu nad kasutaksid seda oma kodus, kartmata saada šokeerivat arvet. Ja mobiilsideoperaatorid investeerivad võrkudesse, et reageerida suurenenud nõudlusele,» rääkis digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

Ta on veendunud, et uued telekommunikatsioonieeskirjad soodustavad selliseid investeeringuid ning Euroopa Parlament ja liikmesriigid peaksid need vastu võtma võimalikult kiiresti.

Eurobaromeetri kiiruuring rändluse kohta tehti augusti lõpus, pärast peamise puhkusteperioodi lõppu. Selle tulemustest selgus, et esimesel suvel pärast ELis rändlustasude kaotamist on inimeste välismaal mobiiltelefoni kasutamise harjumused hakanud muutuma.

Selliste reisijate osakaal, kes kasutasid rändluse ajal mobiilandmesidet samavõrd kui kodumaal viibides, kahekordistus pärast 15. juunit 2017 ja ulatus 31 protsendini (nende seas, kes olid reisinud mõni kuu varem, oli see näitaja 15 protsenti).

Selliste reisijate osakaal, kes ei ole kunagi välismaal mobiilandmesidet kasutanud, langes pärast 15. juunit 2017 poole võrra (21 protsenti) võrreldes sellele kuupäevale eelnenud kuudega (42 protsenti).

Üldiselt piiratakse nüüd mobiiltelefonikasutust välismaal vähem kui varem. Kui pärast 15. juunit on välismaal olles telefoni väljalülitajaid 12 protsenti, siis enne seda oli aga 20 protsenti.

Euroopa Komisjoni kinnitusel on mobiilsideoperaatorid juba märganud reisijate harjumuste muutumist. Mitu ettevõtjat on teatanud, et just tänu reisivatele inimestele on andmeside maht oluliselt kasvanud, ületades 2016. aasta suve näitaja sel suvel kolme- kuni kuuekordselt ja mõnel juhul veelgi rohkem.

Kuigi osa sellest kasvust tuleneb andmeside mahu iga-aastasest suurenemisest riigisisesel turul, võib suurt osa sellest ikkagi seostada uue rändluskorraga. Suurenenud on ka rändluskõnede maht, kuigi mõnevõrra vähem.

Paljud turismipiirkondade mobiilsideoperaatorid on teatanud, et teevad võrkudesse suuri investeeringuid, et kasutada ära võimalused, mis tulenevad reisijate nõudluse suurenemisest.