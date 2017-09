Taxify tegevus Londonis viibib veelgi

Taxify lootis esialgu selleks nädalaks dokumendid korda saada, kuid Villig ütles, et praegu seda siiski ei juhtu, vahendab ERRi uudisteportaal. Ta selgitas, et uudse asjana kuulutati eelmisel nädalal välja litsentside hinnad.

«Litsentsid lähevad tasuliseks ja siis vahepeal tuli veel Uberi teemal uudis. Oleme hetkel litsentsitaotluse protsessis ja kui me litsentsi saame, siis avame teenuse,» lausus ta, kinnitades, et Taxify on igati nõus litsentsitasu maksma.

Villig ei karda, et praegu nii nende kui Uberi tegevuses esile kerkinud takistused tähendaks, nagu oleks Londoni linnal plaanis sõidujagajate tegevust laiemalt piirata.

