Twitter: Põhja-Koreale hävingud säutsunud Trump ei rikkunudki reegleid

Vaidlusaluseks sissekandeks on Trumpi allolev säuts, milles ta lubab, et Põhja-Koread pole nende praeguse liidri - Väikese Raketimehe mõtete jätkumisel kauaks:

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Twitter teatas, et on saanud palju küsimusi, miks me pole sellist kannet maha võetud. Platvorm selgitas, et kõigile kontodele kehtivad täpselt samad reeglid, ent enne kaalutakse mitmeid tegureid, kui hinnatakse, kas säutsud rikuvad reegleid.

«Selliste kaalutluste hulgas on nende uudisväärtus ja avalik huvi. See on olnud pikka aega meie sisemine poliitika ja me uuendame peagi oma reegleid selle kajastamiseks,» teatas platvorm.

Twitteri praegune kord näeb ette, säutsud ei tohi kujutada endast vägivallaga ja terrorismiga ähvardamist.

Põhja-Korea välisminister nimetas USA presidendi Donald Trumpi hiljutisi sõjakaid avaldusi Pyongyangi aadressil sõjakuulutuseks.

«Trump väitis, et meie valitsus ei ole enam pikalt võimul. Nii kuulutas ta meie riigile sõja,» lausus ÜRO Peaassambleel osalenud Ri Yong-ho ajakirjanikele New Yorgis.

Washington nimetas sellist arusaamist omakorda absurdiks. «Me ei ole Põhja-Koreale sõda kuulutanud ja ausalt öeldes on sellised väited absurdsed,» ütles Valge Maja eestkõneleja Sarah Huckabee Sanders.

