Zello – rakendus, mille orkaan kuulsaks tegi

WALKIE-TALKIE TÜÜPI RAKENDUS ZELLO

Alles äsja Ameerikat räsinud orkaanid Harvey ja Irma tõstsid esile ootamatu kangelase – tagasihoidliku telefonirakenduse Zello, mida enne orkaani ja orkaani ajal laaditi telefonidesse miljoneid kordi, kuid mis enne seda oli olnud suhteliselt märkamatult saadaval juba ligi kümme aastat. Eriti populaarseks sai see rakendus päästjate seas. Mis siis muutis selle varem üsna tundmatu rakenduse sedavõrd oluliseks?

Zello on walkie-talkie tüüpi rakendus, mis võimaldab pidada sidet ka suuremate inimgruppide vahel vahemaadest hoolimata. See tähendab kui tavaliste walkie-talkie’de ühenduskaugus on vaid mõned kilomeetrid, siis Zellot saab kasutada sõltumata suhtlejatevahelisest distantsist. Oluline on vaid interneti olemasolu, olgu siis tegu WiFi või mobiilse andmesidega. Zellot saab kasutada nii telefonides, tahvlites, süle- ja lauaarvutites ning rakendus on kõigile kasutajatele täiesti tasuta.

Loe Digitargast, mis viise Zello teistega kontakteerumiseks veel pakub.

