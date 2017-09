Bill Gates kasutab nüüd Androidi mobiili

Gates ütles pühapäevases intervjuus Fox Newsile, et kasutab nüüd Androidi telefoni. Ta ei nimetanud küll täpset mudelit, kuid märkis, selles on rohkelt Microsofti tarkvara. See annab aluse oletada, et tegemist on Samsung Galaxy S8ga, milles on eriliselt palju Microsofti tarkvara.

Nimelt asusid Microsofti poed müüma S8 telefone, milles olid sellised programmid nagu Office, OneDrive, Cortana ja Outlook eelinstallitud. Neid programme toetavad tegelikult kõik Androidi telefonid.

Bill Gates ei ole aga jätkuvalt huvitatud iPhone'ist. Ta on tuntuks saanud muu hulgas sellega, et keelas oma kodustel iPhone'ide ja iPodide kasutamise. Steve Jobsi on ta nimetanud aga geeniuseks.

