Tuntud tolmuimejate tootja teatas üllatuslikult, et hakkab elektriautosid tegema

Ettevõtte sõnul on juba kaks aastat kestnud salajase projekti kallal töötamas 400 inimest, vahendab BBC. Samas pole ettevõttel veel ette näidata ei prototüüpi ega tehast. Ettevõtte omanik James Dyson keeldus oma salaprojekti kohta täpsemaid andmeid jagamast.

«Konkurents on tehnoloogiasektoris äärmiselt tihe ja me üritame hoida võimalikult palju hetkel salajas,» ütles Dyson BBC-le. Küll aga tunnistas mees, et auto arendusse on planeeritud miljard naela ning aku arendusse veel miljard naela.

Dysoni elektriauto hakkab ettevõtte sõnul nägema välja oma konkurentidest «radikaalselt erinev» ja pole mõeldud masstootmiseks. Teisisõnu on tegu ilmselt luksusautoga.

Elektriautode turg on üks kiiremini hoogu koguvaid tööstusi maailmas ning sellesse sisenemine on äärmiselt keeruline ja ressurssi nõudev. Dysonit ootavad ees sellised edumaaga tegijad nagu Tesla, Nissan, Renault, BMW ja Hyundai, kes on kõik matnud tehnoloogia alla juba väga suuri ressursse.

Samuti on elektriautode turule sisenemas Volkswagen, Volvo, Mercedes, Honda ja Jaguar. Volkswagen on lubanud näiteks oma elektriautode arengusse panna 20 miljardit eurot.