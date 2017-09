Kaks päeva Euroopa tippkohtumist Tallinnas läheb maksma miljoneid

«Oleme digisummiti eelarveks planeerinud 4 miljonit eurot, mis katab kogu korraldusliku poole,» ütles Postimehele eesistumise pressiesindaja Piret Seeman.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kuue kuu eelarve on kokku 75 miljonit eurot. See katab kõik tegevused, mis on seotud eesistumise ettevalmistamise ja läbiviimisega.

Riigipead saabuvad Tallinnasse juba neljapäeva pärastlõunal, kell 21 on neil Kadriorus õhtusöök Donald Tuskiga. Kohtumine Kultuurikatlas toimub reedel. Lisaks riigijuhtidele on Tallinnasse oodata kuni 600 välisajakirjanikku, kelle jaoks püstitati Kultuurikatla ja Linnahalli vahele meedialinnak.

Tallinn Digital Summiti ajaks valmib ka Digital Expo ala, kuhu eesistumise meeskond on Euroopast kokku kogunud kõige kaasaegsemad tehnoloogilised lahendused. Näiteks näitavad Telia ja Ericsson esimest korda töötavat 5G lahendust. Täna jõudis kohale ka alles kahe nädala eest Frankfurdi autonäitusel esitletud isejuhtiva Audi prototüüp. Kokku on näitusel väljas 19 eksponaati.

Tippkohtumise ajal istuvad riigipead tugitoolides, kuna tegemist pole ametliku kohtumisega. Igaühel neist on õigus rääkida oma emakeeles, mistõttu on Brüsselist kohale saabumas tõeline tõlkide armee.