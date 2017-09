Briti sotside juht tahab maksustada robotid

Corbyn näeb automatiseerumises ohtu Briti töökohtadele ja tahab seepärast panna robootika ja tehisintellekti maksu alla. «Me peame vaatama otsa automatiseerimise ohule, sest varsti võib robootika kaotada suure osa praegustest töökohtadest,» ütles poliitik Leiboristide konverentsil, vahendab The Telegraph.

Robootikast saadud maksutulu tahaks Corbyn panna hoopis täiskasvanute haridusse, sest Suurbritanniat kimbutab juba mõnda aega oskustööjõu puudus.

Corbyn ei mõtle aga sellele, et automatiseerumine võib kasvatada hoopis produktiivsust ja suunata rohkem inimesi lihtsatelt ja vähe tasuvatelt töökohtadelt paremini tasustatud töödeni. Uutesse tehnoloogiatesse investeerimine on tõstnud inimeste elatustaset juba viimased 200 aastat. Ajalugu näitab, et tehnoloogiliselt arenenumates riikides elavad inimesed paremini.

«Ludiitlusest ajendatud maks ei ole tee edasi,» ütles Briti tootmisega tegelevate ettevõtete assotsatsiooni EEF juht Terry Scuoler, viidates tööstusrevolutsiooni käigus alanud masinalõhkujate liikumisele, kui meeleheitel tööta jäänud töölised asusid ründama vabrikuid.

Samuti pole selge, kuidas selline maksustamine välja näeks. Näiteks kuidas teha vahet robotil ja tavalisel tööriistal? Masinad on vahetanud inimesi välja juba 18. sajandist saadik. Kas sellisel juhul läheks ka kõige lihtsam kudumismasin maksu alla, sest tegu on automatiseerumisega?