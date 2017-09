Jäärats digikohtumise eel: EL on jäänud digiarengus sabassörkijaks

«On ilmselge, et tulevikus on kõik töökohad seotud oskustega – et sa oskad arvutiga ja muude digiasjadega toimetada. Need minimaalsed oskused on puudu pooltel eurooplastel. Sada miljonit eurooplast ei ole kunagi internetis käinud,» rääkis Jäärats digikohtumise eelses intervjuus ERRi uudisteportaalile.

Tema sõnul saadakse sellest probleemideringist küllaltki hästi aru. «Küsimus on selles, et osad riigid arenevad väga kiiresti eest ära ja kui Euroopa ei suuda tehnoloogilise arenguga sammu pidada, siis see mahajäämus kogu aeg kasvab,» märkis Jäärats, tuues muuhulgas välja, et täna on väga ebatõenäoline, et EL saab oma digitaalse siseturu valmis 2018. aastaks, nagu seni on välja käidud.

