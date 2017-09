Video: Tesla Model X kaotas väidetava tarkvaravea tõttu veokile ukse

Auto omanik Sam Kovac viibis intsidendi ajal veterinaari juures ja väitis uudistekanalile 9News, et võti polnud õnnetuse hetkel mitte kusagil tema lähedal. Tesla on nimetanud aga mehe väiteid vääraks, väites, et Kovaci autol oli peale pandud featuur, mis avas esiuksed pärast neli korda puldi vajutamist.

«Meie andmed näitavad, et kliendil oli nimetatud featuur õnnetuse ajal aktiivne,» seisis Tesla pressiteates. Kovac on jäänud aga oma arvamusele kindlaks ja väidab, et tema pulti ei vajutanud.