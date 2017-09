Galerii: pilk tippkohtumise kajastajate köögipoolele

Töökohti on meile siin loodud 300 ringis, enamus neist oli täna õhtuks juba broneeritud - Reuters, Bloomberg, Yle... Töötelgis on korralik WiFi internet, soovijaile ka püsiühendus, vett on, kohvi on, varsti pakutakse ka süüa.

Laudu katavad kanarbikutaimed, ruumi sisekujundus meenutab karkassmajade ehitamise algust, ekraanidel jookseb info järgmiste meediasündmuste kohta, laual on väikesed faktikogumikud Eesti kohta. Pressikonverentside ja intervjuude andmise ruumid on valmis ja köetud, väljas leidub ka nurk tossajatele.

Homseks on kõik valmis.