Fotod: kümme tehnikaimet Kultuurikatlas, mida Eesti Euroopa riigipeadele esitleb

Telia 5G

Telia, Intel ja Ericsson panid Kultuurikatla näituse alal püsti ka maailmas harukordse 5G võrgu ja näitavad rahvale, kuidas selle abil ekskavaatorit kaugjuhtida.

Kõik, kes laupäeval vahemikus kell 11-17 Kultuurikatlasse lähevad, saavad ekskavaatorisse sisse hüpata ning kogeda, mis tunne on kasutada 5G tehnoloogiat. Tegemist on uue põlvkonna sidelahendusega, mille standardis maailmas alles kokku lepitakse.

Samuti on külastajatel võimalik panna ette virtuaalreaalsuse prillid ning astuda segareaalsuse kaevandusmaailma.

«Tegu on olulise verstapostiga 5G tehnoloogia arendamisel, kuna teeme sellega suure sammu uute teenuste kasutuselevõtu suunas. Oleme lubanud tuua esimesed 5G teenused kasutusse Tallinnas ja Stockholmis aastal 2018 ning täna võime kinnitada, et liigume kindlalt selle eesmärgi poole,» sõnas Telia Eesti juhatuse esimees Dan Strömberg.

Audi ja BMW

Alles kahe nädala eest Frankfurdi autonäitusel esmaesitletud Audi Aicon on täielikult elektriline iseseisva juhtimistehnoloogiaga auto pikamaa luksustranspordiks. Selgelt tulevikust on pärit ka selle sihvakas ja julge disain. Auto sisemusest leiab ruumi, luksuse ja digitaalse meelelahutuse uue mõõtme, puudu on sealt muidugi rool ja pedaalid. Juhib seda autot Audi personaalne arukas abiline PIA - tänu tehisintellektile õpib PIA vähendama ka juhi stressi. Täiesti uus on ka myAudi äpp - oma Audiga läbi telefoni suhtlemine on lihtsam kui kunagi varem.

BMW esiteb näitusel aga uut pardakompuutri süsteemi CarData, mis kasutab telemaatika andmeid, et juhtidel oleks kontroll valikuliste teenuste üle, seda alates maksa-kui-sõidad kindlustusmääradest kuni parandus- ja hooldustöödeni.

Nokia

Nokia katsetab ühisuuringute raames koos Boschiga tööstuslikku juhtmevaba platvormi. Esimesena keskendutakse tehasepõranda ohutuse mehhanismidele, mille toimimises ei tohi olla viitaega. Kuna 5G ribalaius on väga suur, võib peagi oodata muid põnevaid rakendusi.

Täpsemalt on kohal Nokia juhtmevaba kaasaskantav virtuaalreaalsus-kaamera OZO, mis suudab spordimängu ajal haarata tuhandeid fänne. OZO sobib väga hästi kraanadele ja droonidele, mistõttu saab seda kasutada avaliku korra tagamisel, kuna pakub nii tuletõrjujatele kui ka teistele päästjatele 360-kraadist videopilti.

Starship Technologies

Pole eestlast, kes ei teaks, et Starship Technologies ehitab pakiveoroboteid, mis on mõeldud kaupade kohalikuks transportimiseks 15-45 minuti kaugusele. Nüüdseks on neid on katsetatud enam kui 80 linnas üle maailma.

Heitevabad pakirobotid suudavad liikuda kõnniteedel 3 km raadiuses. Pakirobotid vähendavad linnades ja ümbruskondades ummikuid ja saastet, kahandades autode ja pakiveosõidukite arvu.

Tänu arukale takistuste tuvastamise süsteemile liiguvad robotid ohutul ja madalal kiirusel. Robotid sõidavad iseseisvalt, kuid neid jälgivad distantsilt inimesed, kellel on võimalik neid igal hetkel juhtida.

ETH Zürichi 3D-prinditud süda

Südamepuudulikkus mõjutab miljonit inimest üle maailma. Praegused ravivõimalused ja südamedoonorite hulk on aga piiratud. 3D-printimine võimaldab meil luua konkreetsele inimesele mõeldud kunstlikke südameid, s.o pehmeid seadmeid, mis pumpavad verd just nagu päris süda.