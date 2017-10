Eesti ekspert kulisside taga: millest tippkohtumisel tegelikult räägiti

Mitmelgi siia tulnul oli ilmselgelt kaasas oma peamõte, millega lootis nii neljapäevasel mitmetunnisel õhtusöögil Kunstimuuseumis kui reedestel aruteludel Kultuurikatlas kolleegide meeli vallata ja nende mõjule pääsemiseks teed rajada. Olude sunnil läks just enne seda tippkohtumist Euroopa Liidu reformimise ideede võistluseks ning väiksemate teemadega keegi ka vähemalt hiljem avalikkuse ette ei tuldudki.

Reformide vajaduses ei kahtle keegi – meil on Brexit, migrandid, terrorirünnakud, Kataloonia ning mis peamine - 28 on ilmselgelt liiga suur number, kui see kirjeldab ühe ühenduse erinevate eelarvete, turgude ja kõikvõimalike regulatsioonide arvu.

Prantsusmaa president oli äsja välja käinud oma viis mõtet, mida Euroopaga peale hakata. Oma nägemuse oli aastakõnes värskelt välja käinud Euroopa Komisjoni hallivõitu president. Kohal oli kodumaal võimukindlusele vaid mõne päeva eest valimistel värskendust saanud Saksamaa ja paljude hinnangul ka kogu Euroopa kantsler, kes seda nüüd kolleegidele jagama tuli. Lõpuks ei jäänud isegi õlemkogu presidendil Donald Tuskil ei jäänud lõpuks muud üle, kui kohtumise lõppedes lubada, et tuleb kahe nädala pärast välja oma «selgete plaanidega» Euroopa tulevikust.

Suur probleem ja väike Eesti

Kuid on veel üks teema, üks miljardeid eurosid puudutav probleem, mille mõõtmed ulatuvalt kaugelt üle Euroopa piiride ja kus just Eesti aastatepikkune töö on hakanud lõpuks vilja kandma ning pole sugugi välistatud, et meil on pakkuda töötav uuendus kogu maailmale. Küsimus on vaid selles, kas võidab pikaajaline tervest mõistusest lähtuv lahendus või mõne suurriigi kiire haak, mis võib viia vägagi kummaliste tagajärgedeni.

Nimelt on suutnud Eesti oma ilmselgelt digisuunalise eestistumisega viia mõtted Euroopa sinnamaani, et vähemalt ükski Tallinna tippkohtumise käigus toimunud pressikonverentsidest ei pääsenud üle ega ümber sellest, kuidas maksustada ettevõtteid riikides, kus nad ise füüsiliselt kohal pole.

Just eestlaste pakutud teemast sai tippkohtumise tegelik hitt, mille käsitlemisest ei pääsenud mööda ükski meedia ette ilmunud riigipea.

Selgub, et selle nüüdseks kõigi Euroopa riigijuhtude ja maksuametnike teadvusesse jõudnud idee taga on väike Eesti – just meie pakume kogu maailmale lahendust, kuidas üleilmsed digigigandid maa peale tagasi tuua ja maksuõigus jalule seada. Aga enne, kui asume seda teemat lahkama idee ühe autoriga - Eesti maksunõunikuga Brüsselis Marko Taluriga - teeme lühikokkuvõtte sellest, mida riigipead sel teemal Tallinnas avalikult rääkisid.

Esiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron – tema Kultuurikatlas peetud järelbriifingul pool tundi ainult sellest kõneleski. «Digitaalne areng on asunud muutma meie majandusi ja kui tahame olla digilahingus edukad olla, peame kapitaalselt muutuma ja sellesse valdkonda investeerima,» ütles president.

Emmanuel Macron / Foto: Aivar Pau

Aga mille arvelt investeerida ja kas turul on kõigile olukord võrdne? Lisaks ühtse digituru loomisele ja 28 riigi eri regulatsioonide lõpetamisele ei saa Macroni sõnul kuidagi mööda vaadata sellest, et digimaalime üleilmsed liidrid nagu Google toimetavad Euroopas väljaspool reegleid.